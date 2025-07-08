Трамп здивовано заявив, що не знає, хто зупинив військову допомогу для України

Кілька днів тому США знову призупинили військову допомогу Україні. Президент Дональд Трамп заявив, що не знає, хто до цього причетний.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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То хто ж призупинив допомогу Україні

Так, під час засідання у Білому домі у Дональда Трампа поцікавилися, хто наказав призупинити військову допомогу Україні. У відповідь президент США сказав: "Я не знаю, про що ви мені кажете". Після цього він перейшов до іншого питання.

Однак під час тої ж пресконференції Трамп заявив, що не задоволений Путіним. За словами американського лідера, той поводиться з людьми негідно. Мовляв, саме тому він ухвалив рішення і США "надсилають в Україну певне оборонне озброєння".

Довідка! NBC News повідомляє, що рішення призупинити військову допомогу Україні ухвалив одноосібно міністр оборони США Піт Гегсет. Це вже третій випадок, коли він самовільно зупиняє військову допомогу Україні – у лютому, у травні та зараз.

За даними ЗМІ, під час розмови із Зеленським Трамп заявив, що не причетний до зупинки постачань зброї. Президент США нібито лише розпорядився провести перевірку запасів боєприпасів Пентагону.