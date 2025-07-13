У США звільнили десятки слідчих, які вели справи проти Трампа, – ЗМІ

Міністерство юстиції США звільнило понад три десятки працівників, які були залучені до розслідувань, пов’язаних із президентом Дональдом Трампом та його найближчим оточенням. У ФБР кажуть про хвилю репресій у відомстві.

Мова йде про прокурорів, помічників юристів та інший персонал. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Замах на Трампа у Пенсильванії: Секретна служба США допустилася низки помилок і не вжила заходів

Як у США масово звільняють слідчих?

Під звільнення потрапили прокурори, помічники юристів й технічний персонал, які працювали над справами щодо можливого незаконного зберігання Трампом секретних документів, а також спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року. Обидва напрямки курував спеціальний прокурор Джек Сміт.

Загальна кількість звільнених наразі становить щонайменше 35 осіб, а ще близько 15, за попередніми оцінками, можуть залишити Міністерство юстиції найближчим часом. Серед звільнених – троє ключових прокурорів, які розслідували штурм Капітолію 6 січня 2021 року, а також співробітниця ФБР Патті Гартман, що координувала зв’язки з медіа щодо цих справ.

Правил більше не існує. Раніше була межа, було чітке розділення між Білим домом і Міністерством юстиції, тому що одна сторона не повинна втручатися в роботу іншої. Ця межа остаточно зникла,

– сказала вона.

Вона попередила про продовження хвилі репресій у відомстві.