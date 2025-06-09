Попри заяви Трампа: президент Естонії заявив, що можливість членства України у НАТО все ще є

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що наразі Україні потрібні гарантії безпеки. За його словами, в довгостроковій перспективі Україна також стане членом НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Чи стане Україна членом НАТО

У Алара Каріса запитали, чи вважає він реалістичним членство України в НАТО, з огляду на слова Дональда Трампа, який прямо заявив, що не підтримує її членство в Альянсі.

Я просто хочу нагадати, що ми в Естонії почали дискусії про вступ до НАТО, коли на нашій території ще були російські війська, і не всі вірили, що Естонія, Латвія та Литва будуть частиною НАТО. Але ось ми тут – ми є членами та союзниками НАТО,

– пояснив президент Естонії.

Політик нагадав, що Фінляндія та Швеція також нещодавно приєдналися до НАТО.

Також Україні потрібні безпекові гарантії. А у довгостроковій перспективі, ми переконані, Україна також стане членом НАТО,

– підсумував Каріс.

До слова, нещодавно комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, яка висловлює підтримку інтеграції України у ЄС та НАТО.

Комітети трьох країн також закликали інші парламенти, міжнародні інституції та уряди підтримати цю заяву та вжити відповідних кроків на шляху до перемоги України, її відбудови та повноцінної інтеграції у євроатлантичну спільноту.