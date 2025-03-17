Миротворці можуть увійти в Україну без згоди РФ, – Бабст

Миротворці мають бути готові не лише до стримування Росії, а й до прямого зіткнення з її військами, якщо цього вимагатиме ситуація. Стефані Бабст наголосила, що розміщення миротворчої місії на території України можливе незалежно від позиції Кремля.

Про це сказала в інтерв’ю Укрінформу ексглава Штабу стратегічного планування НАТО Стефані Бабст, передає 24 Канал. За її словами, розміщення миротворчої місії на території України цілком можливе – незалежно від того, чи погодиться на це Кремль.

Читайте також Союзникам варто готуватися до НАТО без США, – ексглава Штабу стратегічного планування Альянсу

Захід має надіслати Москві сигнал стримування

На її думку, розраховувати на НАТО в цьому питанні немає сенсу, натомість єдиним реальним варіантом є "Коаліція охочих".

Першим важливим кроком є визначення правильної місії для такої операції. Другий – це розподіл військових спроможностей і сил. Але загалом я думаю, що це можливо,

– наголосила Бабст.

Вона підкреслила, що сили миротворців повинні бути достатньо потужними, щоб утримати РФ від подальших атак на Україну.

І вони повинні бути готові, якщо знадобиться, воювати проти Росії,

– заявила ексчиновниця НАТО.

Бабст також переконана, що Росія протестуватиме та погрожуватиме у разі появи миротворців.

Але це не повинно нас зупиняти. Україна буде у безпеці лише тоді, коли Захід надішле Москві достатньо потужний сигнал стримування: червоне світло, тут треба зупинитися,

– наголосила вона.

Ексглава штабу НАТО також розкритикувала Захід за зволікання із посиленням тиску на РФ. За її словами, три роки були втрачені, а стратегічна динаміка на полі бою так і не змінилася.