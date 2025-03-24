"Критикують, бо досягає успіху": Венс заступився за Віткоффа після скандального інтерв'ю

Джей Ді Венс заступився за Стіва Віткоффа після скандального інтерв'ю останнього. Віцепрезидент США заявив, що спецпредставника Трампа критикують за те, що "він досягає успіху".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Джея Ді Венса у соцмережі Х.

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Що написав Венс про Віткоффа

Віцепрезидент США написав, що Стів Віткофф – "чудовий хлопець, який робить неймовірну роботу".

Люди, які його критикують, зляться, що він досягає успіху там, де вони зазнавали невдачі 40 років,

– каже Венс.

За його словами, велика частина дипломатії зводиться до простої навички: "не бути ідіотом".

До слова, спецпредставник Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф дав інтерв'ю пропагандисту Такеру Карлсону. Під час розмови він фактично повторив наративи російської пропаганди, згадавши про "референдуми" Росії на тимчасово окупованих територіях та сказавши, що, "так звані чотири регіони: Донбас, Луганськ і ще два хочуть бути під владою Росії".

Віткофф також заявив, що не вважає Путіна поганою людиною та розповів, що Путін замовив портрет Трампа та молився за нього, що, за його словами, зворушило американського лідера.