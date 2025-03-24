Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Джея Ди Вэнса в соцсети Х.

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Что написал Вэнс о Уиткоффе

Вице-президент США написал, что Стив Уиткофф – "замечательный парень, который делает невероятную работу".

Люди, которые его критикуют, злятся, что он достигает успеха там, где они терпели неудачу 40 лет,

– говорит Вэнс.

По его словам, большая часть дипломатии сводится к простому навыку: "не быть идиотом".

К слову, спецпредставитель Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф дал интервью пропагандисту Такеру Карлсону. Во время разговора он фактически повторил нарративы российской пропаганды, упомянув о "референдумах" России на временно оккупированных территориях и сказав, что, "так называемые четыре региона: Донбасс, Луганск и еще два хотят быть под властью России".

Уиткофф также заявил, что не считает Путина плохим человеком и рассказал, что Путин заказал портрет Трампа и молился за него, что, по его словам, тронуло американского лидера.