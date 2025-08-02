Останнім часом спецпредставник Трампа у питаннях Росії Стів Віткофф не з'являвся у публічному просторі. Але тепер стало відомо, що він здійснить одразу кілька визитів, один з яких у Москву.

Судячи з поїздок Віткоффа до Росії, складається враження, що його головні завдання – бізнесові. Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіппенко, зауваживши, що він має шукати "точки дотику" з Кремлем.

Читайте також Вже навіть не рік: Віткофф вважає, що війну в Україні вдасться завершити до кінця терміну Трампа

Про що може домовлятися Віткофф у Кремлі?

Багато американських економістів попереджали Дональда Трампа, що якщо він зніме санкції з Росії, то це може негативно вплинути на американську економіку. Адже зараз найкращий час, коли США фактично отримали європейський ринок.

Мовиться про зобов'язання на 750 мільярдів доларів. Це сума, на яку Європа має купувати природні ресурси у США. Тому запропонувати Росії припинення війни в обмін на зняття санкцій – дуже небезпечний шлях. Про це вже пишуть американські ЗМІ.

Ймовірно, Трамп розглядає цей варіант. Тепер стає відомо, що його бізнес-посланець Стів Віткофф їде до Росії. Скоріш за все, саме про це він говоритиме,

– припустила політологиня-американістка.

Якщо згадати обставини за яких Віткофф зустрічався з представниками Кремля, то на думку спадає дуже позитивна атмосфера. Тоді для Трампа від Путіна передавали картини, вітання з днем народження. Зараз ситуація кардинально інша.

Роздратування Трампа вже очевидне. Сигнали з Білого дому взагалі не позитивні для Росії. Держсекретар Марко Рубіо уже багато разів говорив, що прогресу у війні немає, тому треба готувати інші кроки. На цьому тлі Віткофф їде до Росії.

Не можна стверджувати, що він запропонує зняття санкцій, але це одна з можливих тем для обговорення. Чи погодиться на це Путін – поки невідомо. Російські експерти кажуть, що країна повністю перебудована на військові рейки, тому змінити щось буде дуже важко,

– підкреслила Олександра Філіппенко.

Скоріш за все, Кремль більше зацікавлений у продовженні війни. Зупинити її можна лише воєнним шляхом, зокрема американською зброєю. Але Трамп, який вважає себе майстром угод, все одно хоче домовитися. Ймовірно, окремо тривають дипломатичні та бізнесові переговори. Саме за останні відповідає Стів Віткофф.

Зауважимо, Трамп різко змінив риторику щодо Росії. Він відповів на ядерні погрози Дмитра Медведєва й наказав перемістити 2 атомні підводні човни ближче до Росії. Президент США сказав, що у Медведєва "гострий язик і він говорить неприйнятні речі".