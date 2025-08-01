Дональд Трамп повідомив, що Стів Віткофф відвідає Росію. Його візит може відбутися вже найближчими днями.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на CNN.

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Трамп анонсував візит Віткоффа до Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф найближчими днями відвідає Росію.

Американський президент повідомив про майбутню поїздку Віткоффа під час брифінгу в Білому домі у четвер, 31 липня. Додаткові подробиці щодо цієї подорожі наразі не розкриваються.

"Він їде до Росії, хочете вірте, хочете ні", – відповів Трамп на запитання журналістів про нинішню поїздку Віткоффа на Близький Схід. Там він зустрічається з чиновниками для обговорення війни Ізраілю в Газі.

У виданні нагадують, що останній візит Стіва Віткоффа до Росії відбувся у квітні 2025 року, коли він зустрівся з президентом Володимиром Путіним у Кремлі. Відтоді розчарування Трампа у російському диктаторові тільки зростає.

До слова, Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Росії, однак сумнівається у їхній здатності суттєво вплинути на Путіна.