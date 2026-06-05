У рамках тристоронніх мирних переговорів представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер неодноразово відвідували Москву. Водночас у Кремлі заявили, що найближчим часом їхнього візиту до Росії не очікується.

Про це заявив речник Кремль Дмитро Пєсков, передають пропагандистські ЗМІ.

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Зауважимо, 4 травня, спецпредставник російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що російська сторона продовжує підтримувати активні контакти із американськими переговірниками Віткоффом та Кушнером.

Днем раніше пропагандистське медіа ТАСС писало, що Дмитрієв мав телефонну розмову із представниками Дональда Трампа, однак деталей діалогу не повідомило.

Сьогодні, 5 червня, в Росії офіційно заявили, що найближчим часом візит переговірників США до Кремля не очікується.

Чи приїдуть представники США до Києва?

1 червня керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер офійійно підтвердили свій візит у Київ. За його словами, переговорний процес буде продовжуватися надалі, однак його результативність залежить від усіх учасників.

Водночас Зеленський припустив, що візит може відбутись у найближчі 2 тижні.