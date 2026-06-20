Стратегічна поразка, – аналітик пояснив, що змусило Трампа підписати угоду з Іраном

США та Іран 18 червня підписали мирний меморандум, який, зокрема, передбачає припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки. Проте ці домовленості між Вашингтоном та Тегераном не відповідають цілям, які ставив Дональд Трамп на початку ескалації з Іраном, яка розпочалася 28 лютого.

Професор Ігор Айзенберг зазначив у розмові з 24 Каналом, що умови угоди для США, про які Дональд Трамп домовився з Іраном, набагато гірші, ніж ті, що були до 28 лютого. Він пояснив, чому президенту США було вкрай важливо якнайшвидше підписати цей меморандум.

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Трамп усвідомлював ризики, якщо не матиме угоди з Іраном

Айзенберг зазначив, що головною метою для Трампа було відкриття Ормузької протоки. Для цього він був готовий зробити що завгодно. Адже через її блокування стрімко зросли ціни на нафту. Це спровокувало стрибок інфляції у Сполучених Штатах, значно здорожчали паливо та тарифи на електроенергію.

Всі ці фактори наближали кризу в економіці. Тому Трамп усвідомлював, що це призведе до поразки Республіканської партії на виборах до Конгресу.

Чому Трамп був змушений підписати меморандум з Іраном: дивіться відео

"При цьому Ірану вдалося виторгувати для себе дуже багато преференцій. З 14 пунктів меморандуму фактично 13 – це різні зобов'язання Сполучених Штатів. А Іран взагалі не зобов'язаний нічого робити. Тому це не капітуляція США, але точно їхня стратегічна поразка. А також – стратегічна перемога Ірану", – впевнений професор.

Чи досягли США цілей у протистоянні з Іраном?

Трамп 28 лютого, перед початком війни з Іраном, сформулював її цілі. Але, на думку Айзенберга, жодна з цих цілей наразі не досягнута. Навпаки, Іран перебуває в кращій позиції, адже відповідно до меморандуму він буде брати гроші за проходження суден через Ормузьку протоку, хоча це завжди було безкоштовним.

Зокрема, США мають створити фонд у 300 мільярдів доларів, щоб де-факто заплатити Ірану репарації. Також у меморандумі йдеться про скасування санкцій на іранську нафту. Але єдине зобов'язання Ірану – він не розроблятиме ядерну зброю,

– підкреслив Ігор Айзенберг.

Також Трамп 28 лютого наголошував, що однією з цілей війни проти Ірану було те, щоб він не міг виробляти балістичні ракети і загрожувати ними. Але днями президент США заявив, що, мовляв, немає нічого поганого у тому, що Іран матиме балістичні ракети. Тому, за словами професора, у США все частіше лунають думки, що Трамп вважає американців за дурнів, коли укладає таку угоду з Іраном.

Водночас верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї "в принципі" не підтримав підписання меморандуму із США. Він впевнений, що Дональд Трамп "через відчай використовував усі можливі важелі", щоб укласти ці домовленості з Тегераном.