У Марін Ле Пен відреагували на вирок суду

31 березня лідерку французьких ультраправих засудили до ув'язнення. Її адвокат прокоментував рішення суду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.

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Що кажуть адвокати Ле Пен

Марін Ле Пен засуджена до чотирьох років ув'язнення. Вона ходитиме з електронним браслетом два роки, а протягом п'яти років не зможе обіймати посади.

До того ж її партію зобов'язали сплатити штраф у розмірі 2 мільйони євро.

Адвокат Марін Ле Пен Родольф Босселют прокоментував вирок.

Ми подаватимемо апеляцію,

– повідомив він журналістам.

У чому звинувачують Ле Пен

Політикині інкримінують те, що вона витрачала кошти Європарламенту на фінансування власної партії. Ідеться про привласнення 137 тисяч євро. Ле Пен отримувала ці кошти під час роботи в Європейському парламенті з 2004 по 2017 рік. Окрім неї визнали винними 29 осіб.

Лідерка партії "Національне об'єднання" відкидає звинувачення і каже, що винна бюрократична плутанина.

Вирок забирає в Ле Пен можливість балотуватися на президентських виборах 2027 року. Вона назвала це політичною смертю, адже у 2024 році ультраправа коаліція на чолі з Ле Пен здобула перемогу на виборах до Європарламенту.

Орбан і Кремль уже підтримали Ле Пен і засудили рішення суду. Мовляв, це наруга над демократією.

Нагадаємо, Марін Ле Пен – давня подруга Путіна. У 2023 році вийшло розслідування під назвою BabakovLeaks. Ле Пен і її партійці їздили до Росії, брали там кредити та зустрічалися з розвідниками.