Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Что говорят адвокаты Ле Пен

Марин Ле Пен приговорена к четырем годам заключения. Она будет ходить с электронным браслетом два года, а в течение пяти лет не сможет занимать должности.

К тому же ее партию обязали уплатить штраф в размере 2 миллиона евро.

Адвокат Марин Ле Пен Родольф Босселют прокомментировал приговор.

Мы будем подавать апелляцию,

– сообщил он журналистам.

В чем обвиняют Ле Пен

Политику инкриминируют то, что она тратила средства Европарламента на финансирование собственной партии. Речь идет о присвоении 137 тысяч евро. Ле Пен получала эти средства во время работы в Европейском парламенте с 2004 по 2017 год. Кроме нее признали виновными 29 человек.

Лидер партии "Национальное объединение" отвергает обвинения и говорит, что виновата бюрократическая неразбериха.

Приговор забирает у Ле Пен возможность баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Она назвала это политической смертью, ведь в 2024 году ультраправая коалиция во главе с Ле Пен одержала победу на выборах в Европарламент.

Орбан и Кремль уже поддержали Ле Пен и осудили решение суда. Мол, это надругательство над демократией.

Напомним, Марин Ле Пен – давняя подруга Путина. В 2023 году вышло расследование под названием BabakovLeaks. Ле Пен и ее партийцы ездили в Россию, брали там кредиты и встречались с разведчиками.