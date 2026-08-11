Суд у Сирії засудив Башара Асада до смертної кари за воєнні злочини

У Сирії суд заочно засудив Башара Асада до смертної кари. Колишньому сирійському диктатору інкримінують злочини проти людяності та воєнні злочини.

Про це повідомляють сирійське державне інформаційне агентство SANA та France 24.

Що відомо про рішення суду для Асада?

Сирійський суд визнав Асада винним у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, пов’язаних з війною в країні, що триває з 2011 року.

Це перший подібний вирок, який винесла перехідна влада в межах судових процесів проти представників колишнього режиму – як заочно, так і за їхньої особистої присутності в суді.

Також до смертної кари засудили молодшого брата Асада. Також у цій справі до смертної кари був засуджений двоюрідний брат Асада по материнській лінії Атеф Наджиб за керівництво репресіями в південній провінції Дараа, що призвели до повстання, а згодом і до громадянської війни.

Башар Асад очолив Сирію у 2000 році після смерті свого батька Хафеза Асада, який правив країною майже 30 років. У 2011 році в Сирії почалися масові протести проти його режиму, однак влада придушила їх силою, що стало початком громадянської війни.

Понад десятиліття війська Асада за підтримки Росії воювали проти опозиційних та ісламістських угруповань. Війна призвела до величезних людських втрат, появи мільйонів біженців і масштабних руйнувань.

Наприкінці листопада 2024 року сирійські повстанці розпочали масштабний наступ на позиції сил Асада та російських військ. Вони заявили, що це стало відповіддю на посилення ударів російської та сирійської авіації по цивільному населенню в Ідлібі, який перебував під контролем повстанців. У межах наступу вони захопили десятки населених пунктів, зокрема Алеппо, яке з 2016 року контролювали війська Асада. Згодом повстанці взяли під контроль Хаму, а потім і Дамаск – столицю Сирії.

Башар Асад залишив країну та разом із родиною виїхав до Росії, де йому надали притулок. Падіння режиму Асада привітали світові лідери. Після цього відбулися зміни й у відносинах Сирії з Україною: країни відновили дипломатичні відносини.