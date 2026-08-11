Об этом сообщают сирийское государственное информационное агентство SANA и France 24.

Что известно о решении суда в отношении Асада?

Сирийский суд признал Асада виновным в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с войной в стране, продолжающейся с 2011 года.

Это первый подобный приговор, вынесенный переходной властью в рамках судебных процессов против представителей бывшего режима – как заочно, так и при их личном присутствии в суде.

Кроме того, к смертной казни был приговорен младший брат Асада. Также по этому делу к смертной казни был приговорен двоюродный брат Асада по материнской линии Атеф Наджиб за руководство репрессиями в южной провинции Даръа, которые привели к восстанию, а впоследствии и к гражданской войне.

Башар Асад возглавил Сирию в 2000 году после смерти своего отца Хафеза Асада, правившего страной почти 30 лет. В 2011 году в Сирии начались массовые протесты против его режима, однако власти подавили их силой, что стало началом гражданской войны.

Более десятилетия войска Асада при поддержке России воевали против оппозиционных и исламистских группировок. Война привела к огромным человеческим потерям, появлению миллионов беженцев и масштабным разрушениям.

В конце ноября 2024 года сирийские повстанцы начали масштабное наступление на позиции сил Асада и российских войск. Они заявили, что это стало ответом на усиление ударов российской и сирийской авиации по гражданскому населению в Идлибе, который находился под контролем повстанцев. В ходе наступления они захватили десятки населенных пунктов, в частности Алеппо, которое с 2016 года контролировали войска Асада. Впоследствии повстанцы взяли под контроль Хаму, а затем и Дамаск – столицу Сирии.

Башар Асад покинул страну и вместе с семьей уехал в Россию, где ему предоставили убежище. Падение режима Асада приветствовали мировые лидеры. После этого произошли изменения и в отношениях Сирии с Украиной: страны восстановили дипломатические отношения.