Франція запустила потужний розвідувальний супутник CSO-3: чи допоможе він Україні

Днями Франція запустила свій розвідувальний супутник CSO-3. Він може робити знімки поверхні землі у 3D-форматі з роздільною здатністю близько 35 сантиметрів.

Ймовірно, окрім Франції дані з нього отримуватиме й Україна, повідомляє 24 Канал з посиланням на Deffence Express.

Дивіться також Доступ для України лише за гроші: що відомо про супутники Maxar і чим вони важливі під час війни

Що відомо про супутник CSO-3, який запустила Франція

Франція 6 березня 2025 року запустила свій новий розвідувальний супутник CSO-3, із надвисокою роздільною здатністю, з Гвіанського космічного центру. Планується, що CSO-3 має пропрацювати на орбіті 10 років.

З огляду на те, що Франція запропонувала свою розвідку Україні, можна припустити, що наша країну буде отримувати супутникові знімки надвисокої роздільної здатності у тому числі з нового CSO-3.

Супутник CSO-3 здатен робити знімки у 3D-форматі з високою роздільною здатністю у видимій та інфрачервоній смугах. CSO-3 зможе проводити розвідку однаково якісно і в нічний час, і в денний час.

Перший супутник серії – CSO-1 вивели на орбіту у грудні 2018 року, наступний – CSO-2 запустили у грудні 2020 року. Перший та третій супутник знаходяться на висоті 800 кілометрів, що на виході дає зображення з роздільною здатністю у 35 сантиметрів. Але CSO-2 знаходиться значно нижче на висоті 480 кілометрів, що дозволяють робити фото з роздільною здатністю у 20 сантиметрів.

Запуск CSO-3 планували здійснити ще у грудні, проте кілька разів переносили. Однак 5 березня європейська ракета носій Ariane 6 з супутником на борту здійснила старт з та вивела супутник на орбіту.