Трамп заявив, що "дуже розчарований" Ілоном Маском: той у відповідь звинувачує його у Х
- Дональд Трамп висловив своє розчарування Ілоном Маском через його критику республіканського законопроєкту про податки та витрати.
- Ілон Маск відповів на це кепкуванням у соцмережі Х, стверджуючи, що Дональд Трамп не переміг би на виборах президента без його участі.
Американський президент Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Своєю чергою сам Ілон Маск у відповідь почав кепкувати з президента США у соцмережі Х, публікуючи старі дописи Трампа та заявляючи, що той не переміг би без його участі на виборах.
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Що заявили Трамп і Маск
Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті у четвер, 5 червня, після скандалу із законопроєктом заявив, що у нього з Ілоном Маском були "чудові стосунки", і він не знає, чи будуть вони ще такими між ними колись знову.
Він говорив про мене найпрекрасніші речі й не говорив поганого, але я впевнений, що це може статися наступного разу. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато допомагав йому,
– сказав Трамп.
"Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і в нього ніколи не було проблем, аж до самого його відходу", – заявив президент США. У відповідь Ілон Маск на своїй сторінці в Х назвав цю заяву Трампа брехнею.
За його словами, відповідний документ йому буцімто жодного разу не показували, а ухвалили закон "посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати". Також він відзначився іншими гучними звинуваченнями.
Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті… Яка невдячність,
– написав мільярдер.
Відповідь Маска на звинувачення Трампа / Скриншоти 24 Каналу
Зауважимо, що котирування Tesla з початку торгів у четвер, 5 червня, обвалилися майже на 9% на тлі публічної суперечки між Трампом та Маском.
Нагадаємо, WSJ раніше повідомляло, що високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Трамп не задоволений рішенням Маска розкритикувати законопроєкт, а його радники "були заскочені зненацька" такою витівкою.