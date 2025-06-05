Трамп заявив, що "дуже розчарований" Ілоном Маском: той у відповідь звинувачує його у Х

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" мільярдером Ілоном Маском, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі й виступив з критикою законопроєкту республіканців про податки та витрати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Своєю чергою сам Ілон Маск у відповідь почав кепкувати з президента США у соцмережі Х, публікуючи старі дописи Трампа та заявляючи, що той не переміг би без його участі на виборах.

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Що заявили Трамп і Маск

Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті у четвер, 5 червня, після скандалу із законопроєктом заявив, що у нього з Ілоном Маском були "чудові стосунки", і він не знає, чи будуть вони ще такими між ними колись знову.

Він говорив про мене найпрекрасніші речі й не говорив поганого, але я впевнений, що це може статися наступного разу. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я багато допомагав йому,

– сказав Трамп.

"Він знав кожен аспект цього законопроєкту. Він знав його краще, ніж майже будь-хто, і в нього ніколи не було проблем, аж до самого його відходу", – заявив президент США. У відповідь Ілон Маск на своїй сторінці в Х назвав цю заяву Трампа брехнею.

За його словами, відповідний документ йому буцімто жодного разу не показували, а ухвалили закон "посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати". Також він відзначився іншими гучними звинуваченнями.

Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у Сенаті… Яка невдячність,

– написав мільярдер.

Відповідь Маска на звинувачення Трампа / Скриншоти 24 Каналу

Зауважимо, що котирування Tesla з початку торгів у четвер, 5 червня, обвалилися майже на 9% на тлі публічної суперечки між Трампом та Маском.

Нагадаємо, WSJ раніше повідомляло, що високопоставлений чиновник Білого дому заявив, що Трамп не задоволений рішенням Маска розкритикувати законопроєкт, а його радники "були заскочені зненацька" такою витівкою.