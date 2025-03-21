"Я казав йому не йти туди": Келлог пригадав, як застерігав Зеленського перед зустріччю з Трампом

Зустріч Трампа і Зеленського 28 лютого завершилася скандалом. Кіт Келлог пригадав, як напучував українського президента перед переговорами з американським.

В ефірі телеканалу Fox News спецпредставник президента США в Україні Кіт Келлог розповів деталі своєї бесіди із Володимиром Зеленським перед його зустріччю з Трампом в Овальному кабінеті, передає 24 Канал.

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Що розказав Келлог

Генерал зауважив, що 19 березня Трамп і Зеленський провели чудову телефонну розмову. Це, на думку Келлога, сталося тому, що президент України зробив висновки після провальних переговорів у лютому. Володимир Зеленський усвідомив, що мав справу із зовсім іншим політиком, ніж тим, яким був Джо Байден.

Спецпосланець пригадав, як він та ще 13 сенаторів перебували у готелі вранці 28 лютого та інструктували Зеленського перед зустріччю з Трампом. Українському політику розповіли, як усе відбуватиметься, коли він зайде в Овальний кабінет. Зеленському радили "не грати на аудиторію". "Ми застерігали його того ранку: не йди туди", – розповів генерал.

Келлог зазначив, що розмова президентів протікала добре, допоки не прийшла преса.

До слова, спецпосланець анонсував непрямі переговори між Україною та Росією у Саудівській Аравії.