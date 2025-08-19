"Давно у минулому": в Трампа висловилися про сварку з Зеленським в Овальному кабінеті
- В адміністрації Трампа кажуть, що сварка із Зеленським в Овальному кабінеті вже в минулому.
- Там зазначили, що зустріч 18 серпня у Білому домі відкрила новий, позитивний етап у відносинах між США та Україною.
У адміністрації Дональда Трампа зазначили, що зустріч у Білому домі 18 серпня відкрила новий, позитивний етап у відносинах між Сполученими Штатами та Україною.
Про це пише 24 Канал з посиланням на видання Politico.
Дивіться також "Я захищав гідність України": Зеленський розповів, що змінило тон зустрічі у Білому домі
Як в Трампа коментують суперечку з Зеленським в Овальному домі в лютому?
В матеріалі зазначають, що перезавантаження відносин Трампа і Зеленського виглядає справжнім.
Спершу там вказали на комплімент Трампа щодо зовнішнього вигляду Зеленського.
Також видання звернуло увагу на більш розслаблену атмосферу під час спілкування віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом України та численні подяки, які висловлював Зеленський.
Так, атмосфера перемовин в Білому домі 18 серпня дуже контрастувала з зустріччю, що відбулася в лютому.
"Взаєморозуміння між президентами було приголомшливим", – зазначив високопосадовець адміністрації в коментарі виданню.
Крім цього, він додав, що те, що відбулося на зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, вже залишилося позаду.
Те, що сталося на тій першій зустрічі в Овальному кабінеті, давно минуло,
– сказав він.
За його словами, подальші переговори були "дуже продуктивними".
Дивіться також Я захищав правду про Україну, – Зеленський про свої відчуття після публічної сварки з Трампом
Що відомо про нюанси зустрічі Зеленського з Трампом 18 серпня?
В понеділок, 18 серпня, відбулася зустріч у Білому домі між президентами України та США.
Після цього відбулася зустріч Трампа, Зеленського та групи європейських лідерів.
Американський президент відразу звернув увагу та прокоментував зовнішній вигляд Зеленського. З огляду на його коментар, він залишився задоволеним.
Під час розмови в Овальному кабінеті також був присутній журналіст, який під час зустрічі у лютому запитував у Зеленського про костюм. Медійник вибачився перед президентом.
Президент України під час візиту до Білого дому висловив президенту США Дональду Трампу вдячність 11 разів за 4,5 хвилини.
Зеленський подарував Дональду Трампу ключку для гри в гольф. Її українському главі передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Американський президент натомість подарував Володимиру Зеленському символічні ключі від Білого дому.