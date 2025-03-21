Келлог вважає, що під час сварки з Трампом Зеленський "грав на публіку"

Спеціальний представник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що намагався підготувати українського лідера Володимира Зеленського до зустрічі з Дональдом Трампом. В Овальному кабінеті той, на його думку, припустився помилки, вирішивши "грати на публіку".

Келлог розповів, як Зеленський та Трамп змогли провести "виважену та збалансовану" телефонну розмову після інциденту у Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю ABC News.

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Що Келлог думає про перепалку у Овальному кабінеті

Його запитали, як після їхньої публічної суперечки Трамп і Зеленський змогли провести конструктивну телефонну розмову.

За словами спецпредставника, під час візиту до Білого дому Зеленський усвідомив, що має справу з іншим типом політика й лідера. Перед зустріччю в Овальному кабінеті Келлог попереджав українського президента про можливі помилки у спілкуванні з Трампом.

Того ранку в готелі Hay Adams я був разом із 13 іншими сенаторами. Ми сказали (Зеленському, – 24 Канал.): "Гаразд, ми розповімо вам, як це виглядає, коли ви заходите в Овальний кабінет, щоб ви не були здивовані цим і зрозуміли, що президент Трамп значно відрізняється від Джо Байдена",

– розповів Келлог.

Спочатку зустріч проходила спокійно, однак, коли до кімнати увійшли журналісти, ситуація змінилася. На думку спецпредставника, Зеленський почав вести себе інакше, намагаючись грати на публіку.

"І я подумав: "О, він обрав хибний шлях у розмові з президентом Трампом", – додав він.

Водночас Келлог вважає, що саме ця ситуація змусила Зеленського переосмислити формат взаємодії з американським лідером, який суттєво відрізняється від його попередника – Джо Байдена.

Також він зазначив, що ініціатором недавньої телефонної розмови був саме Зеленський, а Трамп лише "великодушно" погодився на неї.

Нагадаємо, Келлог зазначив, що після провальних переговорів Зеленський усвідомив різницю між Трампом і Байденом, що покращило їхні подальші контакти. Він пригадав, як давав поради українському президенту перед зустріччю з Трампом.

Зеленському радили "не грати на аудиторію". "Ми застерігали його того ранку: не йди туди", – розповів генерал.