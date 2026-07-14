Парламент Угорщини підтримав дострокове усунення з посади президента країни

Ввечері в понеділок, 13 липня, парламент Угорщини схвалив поправку до конституції, яка передбачає дострокове усунення з посади президента країни Тамаша Шуйока.

Про це повідомляє Telex.

Яке рішення ухвалив парламент Угорщини?

Парламент Угорщини 139 голосами "за" та 6 "проти" ухвалили зміни до Основного закону (Конституції), які прем'єр-міністр Петер Мадяр представив три тижні тому.

Фракції партії "Фідес" Віктора Орбана та Християнсько-демократичної народної партії бойкотували засідання та голосування. Водночас Гергей Гуяш, очільник фракції "Фідес", на знак протесту подав у відставку з посади. Депутати ультраправої партії "Наша Батьківщина" також проголосували проти.

Якщо президент Тамаш Шуйок підпише зміни до Конституції, його повноваження, а також повноваження чотирьох суддів Конституційного суду будуть достроково припинені.

Крім того, на наступних парламентських виборах не зможуть балотуватися особи, які вже були депутатами щонайменше 12 років.

Якщо ж Шуйок відмовиться підписувати зміни до Конституції, він зможе скористатися одним із двох механізмів вето. У разі застосування політичного вето документ повернуть до парламенту на повторний розгляд. Якщо депутати знову підтримають його, президент буде зобов'язаний підписати закон.

Інший варіант – звернутися до Конституційного суду. Однак таке вето можливе лише тоді, коли глава держави вважає, що під час внесення змін до Основного закону було порушено встановлену процедуру.

Під час виступу в парламенті Петер Мадяр заявив, що було б зрадою угорської нації не змінити чинну Конституцію, оскільки, за його словами, вона є "основоположним документом системи Cosa Nostra, створеної Фідес і KDNP". За словами прем'єра, на виборах 12 квітня партія "Тиса" здобула перемогу саме для демонтажу цієї системи.

Натомість у "Фідес" назвали ухвалені зміни "кінцем конституційної демократії та початком авторитаризму в Угорщині". Минулого четверга прихильники партії також провели акцію протесту біля президентського палацу Шандора "на захист верховенства права".

Варто зазначити, що заклик Віктора Орбана до протесту проти спроби Петера Мадяра усунути президента країни не отримав широкої підтримки серед населення. На мітингу зібралося близько 1000 протестувальників