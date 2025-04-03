"Пацієнт вижив": Трамп зробив заяву про нову митну політику

Трамп запровадив базове мито у 10% та індивідуальні вимога для близько 60 країн світу. У соцмережах він ідентифікує себе з лікарем, який допомагає пацієнтові – США.

Трамп вважає, що за нової політики США стануть навіть сильнішими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у мережі Truth Social.

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Трамп вважає себе лікарем, що "лікує" США

Трамп зробив заяву про свою нову тарифну політику у власній соцмережі Truth Social.

Операцію закінчено! Пацієнт вижив, виздоровлює і буде сильнішим, ніж будь-коли,

– заявив Трамп.

Під пацієнтом він, вочевидь, має на увазі Сполучені Штати, а себе, схоже, вважає лікарем.



Заява Трампа у Truth Social / Скріншот 24 Каналу

Нагадаємо, Трамп запровадив 10-відсоткове мито на імпорт з усіх країн світу, додатково передбачивши індивідуальні мита для близько 60 країн. Для України встановлено базове мито у 10%. Трамп заявляв, що 2 квітня у США стане "днем визволення" або днем економічної незалежності. За його словами, іноземні країни "нарешті повинні будуть заплатити за привілей доступу до нашого ринку – найбільшого ринку в світі".