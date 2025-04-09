Перший сигнал вже є: що чекає на Трампа після запровадження додаткових мит

Дональд Трамп підтвердив, що проти Китаю буде задіяно поки найвищий тариф серед усіх країн – 104%. Причина в тому, що Пекін пішов на дзеркальні заходи та жорстко відповів американцям на перші санкції.

Ці рішення ведуть світ до глобальної торгівельної війни. Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що правила Світової Організації Торгівлі вже не діють.

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Чого хотів Трамп, вводячи тарифи

Ціль Сполучених Штатів Америки зрозуміла. Вони хочуть зробити те, що називають новими фінансово-економічними правилами для всього світу. Причина в тому, що ще у 2017 році одна з провідних світових аудиторських компаній зробила прогноз на 2050 рік.

Там мовилось про те, що, якщо нічого не зміниться, то у 2050 році Китай матиме першу економіку у світі. З великим відривом від нього буде Індія і лише на третьому місці США. Зрозуміло, що це не влаштовує Америку, тому Трамп робить спроби щось змінити.

Він вирішив зламати чинні правила й створити нові. В баченні його адміністрації, після підвищення тарифів, всі країни захочуть домовлятися зі США, щоб їх зменшити,

– наголосив Іван Ус

Згідно з витоків у засобах масової інформації, умовами США було те, щоб їхні зовнішні державні борги обміняли на певні облігації з погашенням через 100 років. Так країна позбавила б себе тиску зовнішнього боргу на століття.

"Чи погодяться на це країни, чи ні – подивимось. США вважають, що погодяться, адже тоді вони знімуть щодо них мита. Але поки ми бачимо, що ні Китай, ні Євросоюз на такі кроки не йдуть", – сказав Іван Ус.

У США зростає невдоволення

У світі зростає відчуття вірогідності нового військового конфлікту глобального масштабу. Громадяни США не дуже задоволені тим, що відбувається і вже є сигнали від представників Республіканської партії. Вони кажуть, що у Трампа є 2 місяці, щоб підтвердити дієвість нових тарифів.

Якщо за цей час ніхто не прийде до нього домовлятися, то Конгрес скасує надзвичайний стан, який ввели одразу після інавгурації Трампа, і забиратиме на себе більше повноважень президента у формуванні економічної політики. Адже довіри до Трампа не буде.

Ми нещодавно бачили невдоволення громадян США, країною пройшло більше, ніж 1000 протестів. Це є першим сигналом, що невдоволення справді зростає,

– підкреслив Іван Ус.

Ба більше, на місцевих виборах представники Республіканської партії програвали традиційні для себе штати. Такі події негативно впливають на перспективи партії у майбутньому.

Нагадаємо, після введення нових тарифів Трампа, Китай вирішив відреагувати у схожий спосіб. Країна запровадила 34% на імпорт зі США. Там наголосили, що Сполучені Штати мають припинити робити неправильні речі.