Німеччина не передаватиме Україні Taurus та Patriot: Пісторіус пояснив причину рішення
- Німеччина не передаватиме Україні ракети Taurus та системи Patriot через обмежену кількість озброєння.
- Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина вже передала Україні три з дванадцяти систем Patriot, а решта використовуються в інших місцях або на техобслуговуванні.
- Пісторіус планує обговорити з США можливість закупівлі двох систем Patriot для України.
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус висловився про допомогу Україні. Зокрема, заявив, що його країна не передаватиме українцям ракети Taurus та системи Patriot.
Таке рішення Пісторіус пояснив тим, що в Німеччини залишилось небагато озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю Financial Times.
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Що сказав Пісторіус про надання допомоги Україні?
Під час свого інтерв'ю Пісторіус зазначив, що Берлін вже передав Україні три з дванадцяти наявних систем Patriot. Наразі у Німеччини залишилося лише шість, оскільки ще дві установки надали Польщі, а одна постійно недоступна через техобслуговування або навчання.
Це справді дуже мало, особливо з огляду на цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо віддати більше,
– пояснив глава міноборони Німеччини.
Він додав, що планує обговорити з очільником Пентагону Пітом Гегсетом свою попередню ініціативу – дозволити Німеччині закупити для України дві системи Patriot у США. Водночас Пісторіус зазначив, що Німеччина не передаватиме Україні й далекобійні ракети Taurus.
Проте раніше він заявив, що Берлін братиме участь у фінансуванні виробництва далекобійної зброї для Києва та співпрацюватиме з Україною щодо ППО систем Iris-T.