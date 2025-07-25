Таїланд оголосив воєнний стан у 8 районах уздовж кордону з Камбоджею

Таїланд оголосив воєнний стан у восьми прикордонних районах через артилерійські обстріли з Камбоджі. Бангкок попередив: конфлікт може перерости у повномасштабну війну, якщо сусідня держава не припинить провокацій.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Hindustan Times. Таїланд запровадив воєнний стан у восьми прикордонних районах через артилерійські обстріли з боку Камбоджі.

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Таїланд запровадив воєнний стан у прикордонних районах з Камбоджею

У Бангкоку вже попередили: ситуація може перерости у війну.

Таїланд офіційно оголосив воєнний стан у семи районах провінції Чантабурі та одному районі провінції Трат, що межують із Камбоджею. Причина – ескалація збройного конфлікту, під час якого сторони обмінювались артилерійськими ударами.

Командування прикордонної оборони повідомило, що рішення ухвалили через спроби Камбоджі прорватися на територію Таїланду. Ці події розгорнулись на тлі дипломатичної напруги між двома державами через спірні прикордонні території.

Що кажуть у Бангкоку?

Виконувач обов’язків прем’єра Таїланду Фумтам Вечаячай заявив, що країна досі намагалась вирішити конфлікт мирним шляхом, однак тепер армія має дозвіл діяти негайно в разі загрози.

Ми намагалися йти на компроміс, оскільки ми є сусідами, але тепер дали вказівку військовим діяти негайно,

– наголосив Вечаячай.

У Таїланді не виключають, що конфлікт може перерости у повномасштабну війну.