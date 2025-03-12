Тепер м'яч на боці Росії, – Рубіо заявив, що Київ поділяє бачення миру Трампа

Україна поділяє бачення Дональда Трампа щодо необхідності закінчення війни, яку розпочала Росія. Тепер ініціатива щодо припинення вогню на боці Москви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова державного секретаря США Марка Рубіо після переговорів з Україною, цитує CNN.

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Що сказав Рубіо про готовність України та Росії до миру

Американський дипломат зазначив, що сьогодні представники його країни зробили пропозицію, яку українці прийняли – укласти перемир'я та розпочати негайні переговори для завершення конфлікту.

Мовиться про тривале і стійке закінчення з урахуванням інтересів українців, їхньої безпеки та здатності процвітати як нація. Спочатку це буде 30-денне перемир'я.

Тепер ми сподіваємося донести цю пропозицію до росіян, і ми сподіваємося, що вони погодяться і скажуть: "Так", миру. Тепер м'яч на їхньому полі,

– заявив Рубіо.

Він також підкреслив, що головна мета президента США – бажання, щоб війна закінчилась.

"Я вважаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому напрямку. Сподіваємося, росіяни відповідять взаємністю", – сказав держсекретар США.

Окрім того, Марко Рубіо зазначив, що Вашингтон передасть Москві "кількома каналами" пропозиції про припинення вогню в Україні. Перемовини США з Москвою також відбудуться найближчим часом.

Як прокоментували залучення США до миру в ОП

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, який представляв українську делегацію під час переговорів із США у Джидді, зазначив, що США продемонстрували прагнення працювати заради досягнення справедливого та сталого миру в Україні.

Ми цінуємо підтримку Президента Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. Саме Сполучені Штати мають усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів на чесних умовах. Ми почули чітке підтвердження їхньої готовності працювати разом із нами, разом із нашими європейськими партнерами,

– зазначив він.

Єрмак також підкреслив, що одним із ключових рішень зустрічі стало негайне відновлення американської допомоги Україні, зокрема у сфері безпеки та обміну розвідданими. За словами глави ОП, це важливий сигнал для всього світу: підтримка України залишається незмінною.

"Україна готова прийняти 30-денне перемир'я, якщо Росія погодиться. Це необхідний крок для початку роботи над реальними гарантіями безпеки та підготовкою фінальних умов мирної угоди. Але тепер ключ у руках Москви – весь світ побачить, хто дійсно прагне завершення війни, а хто просто грає на час". – резюмував посадовець.