У Того заявили, що Україна захопила в полон громадян країни, які воювали на боці Росії
- З'явилися повідомлення, що Україна нібито захопила в полон громадян Того, яких, ймовірно, заманили в Росію під виглядом студентських стипендій і відправили воювати на боці Росії.
- Офіційних коментарів української влади щодо цього не було.
Росія, ймовірно, утримує громадян африкансього Того та відправляє їх на війну проти України. Їх заманили під виглядом надання стипендій студентам.
Про це пише 24 Канал з посиланням на міністерство закордонних справ Того.
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Тоголезьці могли брати участь у війні проти України
Нещодавно влада Тоголезької Республіки, що розташована в Африці, отримала повідомлення про випадки утримання її громадян в Україні. Людей, переважно студентів, нібито взяли в полон українські Сили оборони. Повідомляється, що тоголезьці могли потрапити на передову під російським прапором.
Попередньо відомо, що громадяни поїхали з Того буцімто для участі в студентських стипендіях, які пропонувалися від імені структур, які базуються в Росії.
Влада країни непокоїться та закликає молодь бути пильними до будь-яких грантових пропозицій.
Міністерство активно співпрацює з певними дипломатичними партнерами, щоб пролити світло на цю ситуацію та надати, де це можливо, необхідну допомогу постраждалим,
– йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Україна ще не робила офіційних заяв щодо взяття в полон громадян Того.
Росія вже залучає до війни проти України різні нації. Так вже офіційно на боці окупантів воюють солдати Північної Кореї, які навіть проходять відповідні навчання. Також у бойових діях з початку повномасштабної війни беруть участь чеченці та буряти.