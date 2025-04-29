Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу висловив думку, що заява очільника Кремля, який зокрема назвав дії солдат з КНДР "героїчними", стала вимогою з боку Кім Чен Ина, аби й надалі Північна Корея допомагала Росії.

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Що усвідомив диктатор КНДР?

Кім Чен Ин – диктатор, який має завищену самооцінку, відчуває себе небожителем, отримав владу, успадкувавши її від батька. Зі слів Мусієнка, йому потрібна була така заява Путіна для того, щоб представити Північну Корею як велику державу.

Інформаційно через пропаганду він хоче вивести КНДР зі статусу недорозвинутої держави, де є голод і диктатура, у статус країни, в якої просить допомоги Росія. Раніше було зазвичай навпаки.

Мусієнко наголосив, що Кім Чен Ин надсилає в Росію зброю у великих обсягах. Дослідження західних ЗМІ демонструють, що без підтримки Північної Кореї в російської армії закінчилися б артилерійські боєприпаси. Російський ВПК не встигає освоювати кошти, вони виділяються, але не матеріалізуються автоматично у значну кількість снарядів.

"Кім Чен Ин розуміє, що Росія зараз залежна від Північної Кореї. В нього є золота карта, він усвідомлює, що без північнокорейської зброї Росія неспроможна. Виявилося, що при тому, що Росія набирає сили й намагається збільшувати угруповання, їй вкрай необхідні були навіть ці кілька тисяч північнокорейських солдатів", – озвучив Мусієнко.

Який меседж надіслав Путін заявою щодо солдатів КНДР?

Північнокорейський диктатор зрозумів, що настав його час. Крім практичної підтримки, яка полягає у тому, що у відповідь Росія допомагає КНДР з підводними човнами й розвитком флоту, КНДР потрібна була заява Путіна в інформаційному просторі.

А от Кремлю в цій ситуації важливо продемонструвати, що Росія начебто не одна, що в неї є союзники й вона не ізольована повною мірою. Москва показує, що готова воювати стільки, скільки потрібно, бо має надійний тил.

Це вже сигнал, спрямований на Захід. Мета – сформувати враження, що Росія начебто непереможна,

– зазначив Мусієнко.

Зазначимо, що військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь звернув увагу на те, що Росія та Північна Корея заявили про свою співпрацю у символічну мить, коли президент США допустив можливість відновити комунікацію з Кім Чен Ином. Він пояснив, чому ситуація для Трампа наразі вкрай складна.