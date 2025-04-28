Цікаво, що Росія та КНДР заговорили про воєнну співпрацю у символічний момент. Як зауважив 24 Каналу військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь, днем раніше Дональд Трамп сказав про можливість відновлення діалогу з Кім Чен Ином.

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Росія сильно підвела Трампа

Трамп обіцяв виправляти ситуацію, яку нібито допустила попередня адміністрація. Він наголосив, що посилюватиме роль США, зокрема у протистоянні з Китаєм. У цей момент офіційно стало відомо, що КНДР бере участь у війні проти України.

Насправді це не дуже добра новина для Трампа, оскільки тепер він має визнавати, що корейці воюють в Європі, їм вже ставлять пам'ятники й очевидно, що до цього залучений Китай,

– підкреслив Михайло Самусь.

Саме Пекін є головним противником США, з яким Трамп намагається вести торгівельну війну. Також є нерозв'язаний конфлікт з Тайванем, тому ситуація для американського лідера дуже складна.

"Це такий "тролінг" Трампа на 100 днів президентства. Ну який може бути мир, якщо у Росії відкрито працюють північнокорейські військові диктатури та загрожують демократичному світу", – додав Михайло Самусь.

Все це створює негативний фон для Трампа, який сам допустив такий стан справ. Він послухав Стіва Віткоффа – представника його бізнес-крила, який вважав, що Путіну можна запропонувати бізнес-угоди в обмін на припинення вогню.

Зараз Трампу доведеться якось викручуватися. Останні його заяви дають надію на те, що він нарешті почне діяти жорстко щодо Росії.

Зауважимо, Владімір Путін подякував військовим з КНДР за "героїзм" та відзначив "високий рівень їхньої підготовки". Диктатор запевнив, що північні корейці "воювали з честю та доблестю" та захищали Росію "як свою батьківщину".

В Україні наголосили, що світ має посилити тиск на Росію, бо поглиблення співпраці між Путіним і Кім Чен Ином є загрозою для всіх.