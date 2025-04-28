Интересно, что Россия и КНДР заговорили о военном сотрудничестве в символический момент. Как отметил 24 Каналу военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Михаил Самусь, днем ранее Дональд Трамп сказал о возможности возобновления диалога с Ким Чен Ыном.

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Россия сильно подвела Трампа

Трамп обещал исправлять ситуацию, которую якобы допустила предыдущая администрация. Он подчеркнул, что будет усиливать роль США, в частности в противостоянии с Китаем. В этот момент официально стало известно, что КНДР участвует в войне против Украины.

На самом деле это не очень хорошая новость для Трампа, поскольку теперь он должен признавать, что корейцы воюют в Европе, им уже ставят памятники и очевидно, что к этому привлечен Китай,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Именно Пекин является главным противником США, с которым Трамп пытается вести торговую войну. Также есть нерешенный конфликт с Тайванем, поэтому ситуация для американского лидера очень сложная.

"Это такой "троллинг" Трампа на 100 дней президентства. Ну какой может быть мир, если в России открыто работают северокорейские военные диктатуры и угрожают демократическому миру", – добавил Михаил Самусь.

Все это создает негативный фон для Трампа, который сам допустил такое положение дел. Он послушал Стива Уиткоффа – представителя его бизнес-крыла, который считал, что Путину можно предложить бизнес-сделки в обмен на прекращение огня.

Сейчас Трампу придется как-то выкручиваться. Последние его заявления дают надежду на то, что он наконец начнет действовать жестко в отношении России.

Заметим, Владимир Путин поблагодарил военных из КНДР за "героизм" и отметил "высокий уровень их подготовки". Диктатор заверил, что северные корейцы "воевали с честью и доблестью" и защищали Россию "как свою родину".

В Украине отметили, что мир должен усилить давление на Россию, потому что углубление сотрудничества между Путиным и Ким Чен Ыном является угрозой для всех.