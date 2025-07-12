Трампу вже довелось змінити деякі рішення: чим завершиться торгова війна з Китаєм

Президент США Дональд Трамп вже неодноразово змінював рішення та укладав нові угоди з іншими країнами. Зокрема, і зі своїми союзниками. Часто він заперечував своїм словам.

Саме цього можна очікувати у питанні торгової війни з Китаєм. Таку думку 24 Каналу висловив представник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зазначивши, що зараз Білий дім зосередився на усіх країнах БРІКС.

Дивіться також Трамп розчарувався в Путіні, але не став ближчим до України, – FT

Чим завершиться торгова війна США з Китаєм?

Ще раніше Трамп вже ініціював введення тарифів проти Китаю, в результаті чого йому довелось виплачувати понад 1 мільярд доларів в рік американським фермерам, які раніше експортували зерно та інші товари в Китай. Через 3 роки США намагались досягти згоди з Пекіном, але результатом зусиль став лише обмежений договір.

Це було дуже схоже на ситуацію з Канадою та Мексикою. Президент США переглянув договір з цими країнами, який тривав 30 років і лише через майже 3 роки вимагав новий.

На переговори з Китаєм піде стільки ж часу. Тут питання у тому, чи дотримувати угоди, чи ні. Схоже. Трамп дуже швидко виходить з домовленостей, навіть тих, які він уклав особисто,

– наголосив він.

Добрянський додав, що Південна Корея та Японія є найнадійнішими партнерами США у військовій сфері. Тим часом Трамп ввів проти них тарифи у розмірі 25%, бо був незадоволений швидкістю, з якою велись переговори щодо торгових домовленостей, які б відповідали його інтересам.

Якби ціллю була ізоляція Китаю, він би не вводив тарифи щодо близьких союзників. Якби він хотів захистити Штати, не послаблював би економіку Канади та Мексики, а навпаки посилював би її з метою спільної оборони,

– сказав він.

Водночас зараз інтерес США зосереджений на країнах БРІКС. Трамп назвав ці країни антиамериканськими та висловився про наміри ввести проти них санкції або тарифи. Важливо, що тут він не фокусується лише на Китаї чи Росії.

Однак ці країни досить тісно співпрацюють. Так, нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що його країна не може дозволити країні-агресорці програти війну.