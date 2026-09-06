Трамп доручив підготувати пакет для миру, – Кушнер

Спецпосланець США Джаред Кушнер заявив, що президент США Дональд Трамп доручив підготувати спеціальний пакет. Він стосуватиметься досягнення миру між Україною та Росією.

Про це Кушнер сказав за столом переговорів. Подробиці передає 24 Канал.

Що відомо про пакет для миру?

За словами Кушнера, американський лідер прагне не просто зупинити бойові дії, а створити умови для довгострокового миру та припинення ворожнечі між державами. Спецпосланець також подякував Президенту України Володимиру Зеленському та українському народу за теплий прийом. Він передав Києву слова поваги від Дональда Трампа.

Сполучені Штати працюють над комплексним підходом до завершення війни. Водночас конкретні деталі майбутнього мирного пакета наразі не розкриваються.

За словами представника США, головна мета Трампа полягає у створенні умов, які дозволять забезпечити тривалий мир.

Нагадаємо, 6 вересня 2026 року в Києві відбулися переговори американських спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з українською стороною. Під час зустрічі представники США заявили, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну та припинити загибель людей.

Кушнер наголосив, що американський президент хоче бачити Україну великою та сильною державою. Після завершення війни США також зацікавлені у розвитку ділових та інвестиційних можливостей для України.

Окрему увагу під час переговорів приділили створенню умов для тривалого та стійкого миру. Американська команда підтримує тісні контакти з Україною, Німеччиною, Францією та Великою Британією.

Віткофф та Кушнер позитивно оцінили результати переговорів у Києві. Американські представники заявили про готовність продовжувати роботу над мирним процесом стільки, скільки буде необхідно.

За підсумками візиту сторони сподіваються знайти нові можливості для просування переговорів і завершення війни.