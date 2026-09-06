Об этом Кушнер заявил за столом переговоров. Подробности сообщает 24 Канал.

Что известно о мирном пакете?

По словам Кушнера, американский лидер стремится не просто остановить боевые действия, а создать условия для долгосрочного мира и прекращения вражды между государствами. Спецпосланник также поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского и украинский народ за теплый прием. Он передал Киеву слова уважения от Дональда Трампа.

Соединенные Штаты работают над комплексным подходом к завершению войны. В то же время конкретные детали будущего мирного пакета пока не раскрываются.

По словам представителя США, главная цель Трампа заключается в создании условий, которые позволят обеспечить прочный мир.

Напомним, 6 сентября 2026 года в Киеве состоялись переговоры американских спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с украинской стороной. В ходе встречи представители США заявили, что Дональд Трамп стремится как можно скорее завершить войну и положить конец гибели людей.

Кушнер подчеркнул, что американский президент хочет видеть Украину большим и сильным государством. После завершения войны США также заинтересованы в развитии деловых и инвестиционных возможностей для Украины.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено созданию условий для прочного и устойчивого мира. Американская делегация поддерживает тесные контакты с Украиной, Германией, Францией и Великобританией.

Виткофф и Кушнер положительно оценили результаты переговоров в Киеве. Американские представители заявили о готовности продолжать работу над мирным процессом столько, сколько будет необходимо.

По итогам визита стороны надеются найти новые возможности для продвижения переговоров и завершения войны.