Повернувся до Вашингтону через події на Близькому Сході: коли Трамп вирішив залишити саміт G7

Президент США Дональд Трамп 15 червня прибув на саміт "Великої сімки" у Канаді. Проте американський лідер вирішив достроково повернутися до Вашингтону.

Таке рішення він ухвалив у зв'язку з розвитком ситуації на Близькому Сході. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Новини".

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Коли Трамп вирішив достроково покинути саміт G7

За даними джерела "Суспільного", президент США залишився на робочу вечерю, оскільки там відбулася геополітична дискусія. Тоді Трамп заявив, що важливо спочатку обговорити питання щодо Ірану, а лише потім перейти до війни в Україні.

Окрім цього, він дав зрозуміти, що хоче взяти участь в обговореннях і дати можливість лідерам країн G7 озвучити позицію стосовно цих питань.

Трамп прагнув залишитися на саміті для геополітичної дискусії 17 червня. Проте сказав, що йому потрібно повернутись до Вашингтона, аби займатись ситуацією на Близькому Сході. Як повідомляє "Суспільне", команди лідерів країн G7 знали про достроковий відʼїзд Трампа.

Після завершення всіх сесій двоє президентів особисто поговорили з Трампом. Потім була перерва десь півтори – дві години перед вечерею. І в певний момент усім делегаціям повідомили, що президент Трамп поїде після вечері,

– розповіло джерело.

Зазначимо, що, попри початкову відмову підтримати спільну заяву країн G7 із закликом до деескалації між Ізраїлем та Іраном, Трамп все ж таки підписав документ.

Американський чиновник зазначив, що Трамп передумав після того, як у тексті заяви внесли певні зміни. У ній, зокрема, йдеться про те, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю, а Ізраїль має право на самозахист.