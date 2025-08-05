Адміністрація Дональда Трампа розглядає запровадження нових санкцій проти російського "тіньового флоту", якщо Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці. Це може стати першим серйозним кроком Білого дому щодо тиску на Москву після повернення Трампа до влади.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Які санкції на "тіньовий флот" може накласти США?

У виданні зауважили, що Росія використовує "тіньовий флот", що складається переважно зі старих танкерів, для транспортування нафти по всьому світу. Так країна-агресорка намагається уникнути західних обмежень, введених після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році.

Двоє осіб, обізнаних з обговореннями в Білому домі, повідомили виданню, що додаткові санкції США щодо "тіньового флоту" розглядаються як легкий перший крок для накладення витрат на Росію.

Ще одна особа, близька до адміністрації, заявила, що США розглядають ряд варіантів, включно з санкціями щодо "тіньового флоту".

У виданні зауважили, що Трамп утримався від введення додаткових санкцій проти Росії, прагнучи домогтися припинення війни шляхом переговорів. Однак він дедалі більше розчаровується відмовами Путіна погодитися на перемир'я і поставив російському лідеру ультиматум: до п'ятниці змінити курс або зіткнутися з більш жорсткими санкціями.

Керуючий директор з досліджень ClearView Energy Partners Кевін Бук заявив, що подальші санкції США щодо флоту підкріплять нещодавні кроки ЄС проти флоту.

Трамп дедалі більше розчаровується у Путіні і люди, наближені до адміністрації, повідомила виданню, що Москва заплатить ціну, якщо не сяде за стіл переговорів.

Від чого будуть залежати нові санкції США проти Росії?

Також очікується, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Москву цього тижня. Джерело відання повідомила, що після цього президент США, ймовірно, вирішить, які потенційні санкції накласти на Москву, коли його посланник повернеться.

Це залежить від того, що Віткофф привезе з собою. Якщо Віткофф повернеться з порожніми руками, абсолютно ні з чим, Трамп буде в люті,

– заявило джерело.

Також експерти вважають, що в адміністрації Трампа розглядають більш суворе застосування існуючих санкцій або приєднання до нового динамічного плаваючого обмеження цін на російську нафту, яке ЄС планує ввести на початку вересня.

Які ще санкції можуть накласти США на Росію?

Старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету заявив, що Вашингтон також може ввести вторинні санкції проти банків і нафтопереробних заводів в інших країнах, які сприяють торгівлі російською нафтою.

"Зараз є неймовірна свобода дій для введення жорстких нафтових санкцій проти Росії", – додав він.

Також законопроєкт, поданий сенаторами Лінзі Грем і Річардом Блюменталем, який передбачає введення мит у розмірі понад 500% для країн, що продовжують купувати російські енергетичні продукти, отримав широку двопартійну підтримку.