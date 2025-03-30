Ми не можемо бути власністю, – прем'єр Гренландії відповів на нові зазіхання Трампа

Трамп заявив про стовідсоткову ймовірність щодо анексії Штатами Гренландії. Прем'єр острова відповів на чергові зазіхання американського президента.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Єнса-Фредеріка Нільсена.

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Ми не можемо бути власністю, – Нільсен

Нільсен закликав мешканців Гренландії не падати духом.

Він наголосив, що ніколи не зможуть анексувати острів, а гренландці не будуть визначати своє майбутнє через страх чи примус.

Президент Трамп заявив, що Сполучені Штати "переможуть Гренландію". Дозвольте мені бути ясним: США не можуть цього зробити. Ми не можемо бути власністю. Ми самі будемо формувати своє майбутнє… Ми маємо відповісти спокійно, гідно та єдно,

– написав гренландський прем'єр.

Він наголосив, що країна дасть зрозуміти Трампу, що вона належить іншим.

"Вчора ми це чітко дали зрозуміти. Сьогодні ми все ще маємо чітку позицію. І це не зміниться в майбутньому", – додав Нільсен.

Нагадаємо, що Трамп лякає Гренландію військовим втручанням.