Прем'єрка Данії відвідає Гренландію на тлі загарбницьких заяв зі США

Наступного тижня прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен здійснить офіційний візит до Гренландії. Це відбудеться на фоні тиску США з бажанням заволодіти островом.

Фредеріксен проведе на острові 3 дні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіс прем'єр-міністерки Данії.

Дивіться також Ведучий Фокс Ньюс закликав розірвати зв'язки з Данією і згадав ядерні бомби на Японію

Прем'єрка Данії відвідає Гренландію

Фредеріксен розпочне триденне турне 2 квітня. Вона проведе переговори з новим прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та представниками його коаліційного уряду.

Я з глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і гренландські політики справляються з величезним тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності,

– заявила прем’єрка.

Довідка: Гренландія залишається частиною Королівства Данія, хоча з 1979 року має власний уряд. Політичні сили острова здебільшого просувають ідею повної незалежності, хоча розходяться у питаннях щодо термінів.

Нагадаємо, Дональд Трамп висловив бажання анексувати Гренландію, зазначивши, що існує "хороша ймовірність" досягти цього без військової сили. При цьому він упевнений на 100%, що анексія відбудеться.