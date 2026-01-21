Скандальний премʼєр Чехії купив собі глобус, "щоб точно знати", де розташована Гренландія

Андрей Бабіш придбав глобус, аби перевірити, де точно розташована Гренландія. Це все відбувається на тлі зазіхань і скандальних заяв Трампа щодо купівлі або вторгнення на острів, що належить Данії.

Про свою покупку Андрей Бабіш розповів на пресконференції після засідання уряду, пише Novinky.

Яка позиція Бабіша щодо Гренландії?

Через напружену ситуацію навколо заяв Дональда Трампа щодо Гренландії, Андрей Бабіш вирішив придбати собі глобус за 15 тисяч чеських крон. Для того, щоб "точно знати", де саме розташований найбільший острів світу, площею 2,166 мільйона квадратних кілометрів.

Однак премʼєр-міністр не може сказати, що підтримує Гренландію та вважає аргументи Трампа справедливими, що їй загрожують Росія та Китай.

Той "Орешник" (російська балістична ракета, — 24 Канал) летів би з Росії до Білого дому 26 хвилин і на 11-й хвилині був би над Гренландією. Тож аргументи президента Трампа щодо Китаю та Росії є слушними, і потрібно домовитися,

— вважає Бабіш.

Однак глава уряду зауважив, що чеський уряд не може стверджувати про підтримку Гренландії та її 57 тисяч мешканців. За словами Бабіша, самі лише заяви й декларації не мають реальної цінності — натомість необхідно досягти конкретних домовленостей.

