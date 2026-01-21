О своей покупке Андрей Бабиш рассказал на пресс-конференции после заседания правительства, пишет Novinky.
Какова позиция Бабиша по Гренландии?
Из-за напряженной ситуации вокруг заявлений Дональда Трампа по Гренландии, Андрей Бабиш решил приобрести себе глобус за 15 тысяч чешских крон. Для того чтобы "точно знать", где именно расположен самый большой остров мира, площадью 2,166 миллиона квадратных километров.
Однако премьер-министр не может сказать, что поддерживает Гренландию и считает аргументы Трампа справедливыми, что ей угрожают Россия и Китай.
Тот "Орешник" (российская баллистическая ракета, - 24 Канал) летел бы из России в Белый дом 26 минут и на 11-й минуте был бы над Гренландией. Поэтому аргументы президента Трампа относительно Китая и России являются дельными, и нужно договориться,
- считает Бабиш.
Однако глава правительства отметил, что чешское правительство не может утверждать о поддержке Гренландии и ее 57 тысяч жителей. По словам Бабиша, одни лишь заявления и декларации не имеют реальной ценности – вместо этого необходимо достичь конкретных договоренностей.
Как в мире относятся к посягательствам Трампа на Гренландию?
