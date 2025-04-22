Трамп хоче угоду між Росією та Україною вже 30 квітня, щоб "вписатись" у 100 днів, – FT

Президент США Дональд Трамп хоче досягти мирної угоди між Росією та Україною вже до 30 квітня, щоб заявити, що він виконав свою миротворчу місію за перші 100 днів.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, передає 24 Канал. Дивіться також Путін запропонував зупинити війну на нинішній лінії фронту, – FT Навіщо Трамп ставить терміни Дональд Трамп нещодавно у Truth Social висловлював сподівання на укладення угоди між Україною та Росією вже "цього тижня", після чого почнуть вести справи з Вашингтоном. США. На зустрічі у Парижі минулого тижня США висловили ідеї, які могли б сформувати контури можливої ​​угоди.