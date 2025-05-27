Які наслідки матиме бажання Трампа визнати Крим російським: Politico оцінило загрозу

У разі визнання Криму російським з боку США існує ризик зруйнування розслідування воєнних злочинів, послаблення верховенства права і створення небезпечного прецеденту для інших держав.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico. Нагадують, що ще у квітні адміністрація Дональда Трампа висунула ідею юридично визнати окупований півострів російським, як частину угоди про закінчення війни.

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Чим загрожує бажання Трампа визнати Крим російським

Доцент кафедри міжнародного кримінального права Копенгагенського університету Ірина Марчук вважає, що визнання Криму російським стане небезпечним прецендентом, адже, на її думку, це навіть не повинно бути предметом обговорення.

Politico пише, що на кону принцип про те, що кордони не можуть бути силою. Саме він регулює міжнародні відносини з часів Другої світової війни. Ба більше, твердження про те, що сила "має рацію" стосується не лише Росії та можливої загрози з її боку.

За даними видання, це стосується й загрози Китаю захопити Тайвань, а також територій та країн, які, на думку Дональдом Трампа, можуть бути анексовані Сполученими Штатами, а саме – Гренландії, Канади та Панами.

Це формує те, як ми думаємо про правила. Де це стане прецедентом? Стає важче критикувати середню державу за те, що вона намагається зробити щось подібне у себе на задньому дворі, тому що вони можуть вказати на це і сказати: "Подивіться, що сталося там – чому я не можу зробити те ж саме",

– заявив професор міжнародного права в Тартуському університеті в Естонії Лаурі Мялксоо.

Ще у 2021 році Європейський суд з прав людини визнав, що Росія повністю несе відповідальність за порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму, зокрема за тортури, незаконні затримання та насильницькі зникнення.

Таким чином відповідне рішення засвідчує, що Росія фактично захопила контроль над півостровом в Україні силою 27 лютого 2014 року, а не за допомогою "юридично недосконалого референдуму" в березні того ж року, як заявляли у Москві.

Тому, визнання того, що Росія законно володіє Кримом, "підірвало б будь-які такі зусилля". За словами юристки Дар'ї Свиридової, якби Росія була суверенною державою на території Криму, то суд не розглядав би вищезгадані порушення.

Згідно з її поясненням, у такому разі на практиці така російська політика, як примус українців до прийняття російського паспорта або депортація громадян України до в’язниць, більше не можна буде оскаржити юридично.