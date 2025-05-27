Годжес розповів, як Україна може отримати військову перевагу у Криму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Бена Годжеса для NV.

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Як Україна може повернути Крим

Бен Годжес розкритикував підхід нової адміністрації США до війни в Україні. Зокрема його шокує, що США вимагають від України здавати свої території.

На думку генерала, Україна не повинна відмовлятися від своїх територій, особливо Криму, який має велику стратегічну цінність. Він вірить, що Крим неодмінно повернеться до складу України.

І я вважаю, що якщо Україна поверне Крим – я вірю, що це саме так і буде в якийсь момент часу, – тоді це стане важливим зламом усередині самої Росії,

– каже він.

Ключ до військового успіху у питанні повернення Криму він бачить в ізоляції півострова. Насамперед потрібно знищити Керченський міст та унеможливити усю іншу логістику Криму.

Коли Крим буде ізольований від Росії на суші, повітрі та на землі, Україна повинна ввести на нього війська, вважає Годжес.

Він не дав часових прогнозів, але висловив думку, що це повинно статися.