США хотіли би купувати українські дрони, Трамп сказав про це, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що під час його останньої розмови з Трампом ішлося про можливу купівлю Америкою українських дронів. Президент не сказав, про який саме тип БпЛА вони говорили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського.

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Трамп міркує над купівлею українських безпілотників

За словами Зеленського, співпраця України та США може бути взаємовигідною.

Ми говорили з президентом Трампом, і я сказав йому: "Я вас дуже прошу, давайте обговоримо стратегічний повітряний щит для України. Йдеться не лише про систему Patriot. Є багато інших речей. Ми багато чого виробляємо самі. Ми багато робимо для захисту нашого неба і наших людей. Є багато безпілотників, які є тільки у нас",

– розповів президент.

Він сказав, що обговорює це з Трампом.

"Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. А він мені сказав, що Америка хоче купувати безпілотники, які виробляє Україна. Я думаю, що це взаємовигідна співпраця. Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо. Деяке з цього військового обладнання має велику дальність дії, але Україна також запросила наступальне озброєння", – додав глава держави.

Днями директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов повідомив, що виробнича спроможність України щодо FPV-дронів становить від 8 до 10 мільйонів одиниць на рік.