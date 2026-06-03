Геополітика Близький Схід Трамп визнав, що кричав на Нетаньягу: що каже прем'єр Ізраїлю
3 червня, 20:56
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Трамп визнав, що кричав на Нетаньягу: що каже прем'єр Ізраїлю

Ірина Чеботнікова

Дональд Трамп дав інтерв'ю, в якому підтвердив, що лаяв Беньяміна Нетаньягу. Але запевнив, що зараз між ними усе добре.

Про це йдеться в матеріалі The New York Post

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Які зараз стосунки між Трампом і Нетаньягу? 

Президент США пояснив: накричав на Нетаньягу, бо "трохи обурився його постійною боротьбою з Ліваном". 

Справа в тому, що Ізраїль не припиняє бойові дії у Лівані, через що Іран припинив мирні переговори зі США. А тому Трамп, як писали ЗМІ, назвав прем'єра Ізраїлю божевільним. І навіть сказав, що захищає його д*пу, інакше той сидів би в тюрмі. Імовірно, маючи на увазі те, що Нетаньягу розшукує Міжнародний кримінальний суд. 

Але тепер, за словами Трампа, лідери порозумілися. 

Ми дуже добре працювали разом. Мені дуже подобається Бібі. І я дуже добре з ним працюю, 
– розповів президент США. 

Сам Нетаньягу теж прокоментував закиди Трампа. Під час інтерв'ю він провів паралель із сімейним життям. 

"Іноді, як і в найкращих сім'ях, у нас трапляються дрібні суперечки. Але ми завжди знаходимо спосіб їх вирішити. Вранці ми можемо не погоджуватися, але вже до полудня ми знову на одній хвилі", – висловився він. 

Нагадаємо, Іран пригрозив знову перекрити Ормузьку протоку та ще одну. Це нібито у відповідь за атаки по Лівану.

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