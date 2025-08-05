Колишній лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх закликав уряд ФРН жорстко відреагувати на заяви президента США Дональда Трампа та заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва щодо ядерної зброї. Він назвав їхню риторику "безвідповідальною" та згадав про трагедію Хіросіми й Нагасакі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Spigel.

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Як Мютценіх розкритикував ядерну риторику США та Росії?

У коментарі виданню політик розкритикував обмін заявами між Трампом і Медведєвим, назвавши його "не тільки нечутливим та безрозсудним, але й безвідповідальним".

Він також нагадав про жахливі наслідки атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі в серпні 1945 року, наголосивши, що "застосування ядерної зброї – це не те, з чим можна жартувати".

Мютценіх також розкритикував відсутність реакції з боку німецьких політиків на заяви президента США.

"Якщо чинний президент, особливо партнер у спільному військовому альянсі, говорить про це публічно в нахабній та дурній манері, я б очікував чіткої опозиції з боку федерального уряду", – зазначив він.

Нагадаємо, Трамп у відповідь на ядерні погрози Медведєва наказав перемістити 2 атомні підводні човни у регіон, який ближче до Росії. Він наголосив, що кремлівський політик "має гострий язик".