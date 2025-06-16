Трамп не підпише заяву G7 із закликом до деескалації між Іраном та Ізраїлем, – CNN

Президент США Дональд Трамп не планує підписувати спільну заяву лідерів країн G7 із закликом до деескалації між Іраном та Ізраїлем. Ймовірно, американський лідер продовжить працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю.

Зауважимо, що в проєкті заяви, який ініціювали європейські чиновники, ідеться про те, що Ізраїль має право на самооборону і що Іран не може отримати ядерну зброю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому Трамп може не підписати заяву G7

Представник Білого дому розповів виданню, що під сильним керівництвом Трампа США знову очолили зусилля з відновлення миру в усьому світі. Він додає, що американський лідер продовжуватиме працювати над тим, щоб Іран не зміг отримати ядерну зброю.

Натомість високопоставлений канадський чиновник спростував твердження про те, що Трамп не підпише спільну заяву та сказав, що це ще "нерозв'язане питання".

Це ще нерозв'язане питання, це те, що буде обговорюватися на рівні лідерів. Ми очікуємо, що основна частина цієї розмови відбудеться на сесії з глобальної безпеки сьогодні ввечері. Занадто рано робити припущення про те, що вийде з цієї розмови, а що ні,

– зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль укладуть мирну угоду, подібно до того, як він змусив укласти угоду Індію та Пакистан. Окрім цього, президент США приписав собі заслуги у вирішенні конфліктів між Сербією та Косово, а також між Єгиптом та Ефіопією.