Трамп готовий не атакувати Іран, якщо Тегеран не провокуватиме США, – Reuters

Дональд Трамп останніми днями повідомив високопосадовцям своєї адміністрації, що розглядає можливість утриматися від нових ударів по Ірану. Такий сценарій можливий, якщо з боку Тегерана або підтримуваних ним єменських хуситів не буде нових провокацій.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За якої умови Трамп не завдаватиме нових ударів по Ірану?

За словами джерел, Трамп обговорював це питання з радниками з національної безпеки та отримував розвідувальні зведення. Водночас президент США продовжує чергувати погрози новою ескалацією із заявами про можливе згортання бойових дій.

Чинні та колишні американські посадовці вважають, що Трамп досі не визначився, як завершити конфлікт, який США розпочали спільно з Ізраїлем у лютому.

На рішення американського президента намагалися вплинути лідери країн регіону. Протягом останніх двох тижнів Трамп телефоном обговорював ситуацію зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Обидва закликали його не повертатися до ударів по Ірану. Однак, за словами співрозмовників Reuters, Трамп не дав їм жодних обіцянок.

Зокрема, 31 жовтня американський президент повідомив бін Салману, що планує завдати ударів після виборів. Спадковий принц попросив його відмовитися від цього кроку, наголосивши, що економічні санкції проти Ірану вже дають результат.

За інформацією адміністрації президента Туреччини, з 28 жовтня Трамп тричі телефонував Ердогану. Під час розмови 7 листопада сторони наголосили на необхідності покласти край напруженості між США та Іраном.

Сам Трамп у четвер заявив, що міг би швидко завершити конфлікт, але зважає на прохання союзників у регіоні.

Я міг би негайно покласти цьому край, але на прохання країн, які я прагну захистити, ми робимо це дещо довшим і більш цивілізованим шляхом,

– сказав президент США.

Нагадаємо, Іран атакує американські військові бази в Європі, якщо літаки США злітатимуть звідти для бомбардувань іранської території. Тегеран також погрожує вдарити по островах, які раніше вважалися недосяжними для його ракет.