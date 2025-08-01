Бажання президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні раптово загострилося останнім часом. Це може вилитися в угоду Росії зі Сполученими Штатами.

Існують побоювання, що вона спричинить шкоду усій Європі, включно з українцями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому Трамп може піти на поступки Росії?

Автори публікації нагадують, що Сполучені Штати стали головним постачальником скрапленого газу в Європу, чому посприяло як російське вторгнення в Україну, так і зусилля низки європейських урядів в попередні роки.

Проте зараз серед країн "на східному краю ЄС" виникають побоювання, що американський лідер у своєму прагненні швидко закінчити війну в Україні запропонує Росії політичні та торгівельні поступки, які стосуватимуться повернення країни-агресорки на енергетичний ринок Європи.

Таку думку висловлюють колишні та нинішні дипломати зі Східної та Центральної Європи, а також американські експерти та галузеві діячі.

За словами обізнаних співрозмовників видання, зараз у Білому домі триває боротьба між двома фракціями: перші прагнуть мирної угоди в Україні за будь-яку ціну, тоді як інша фракція, представлена чиновниками сектору енергетики, попереджає про тяжкі наслідки для американського газовидобувного сектору, якщо США віддадуть Росії ринок Європи.

Мирна угода, укладена за посередництва Трампа, може передбачати скасування американських санкцій щодо російського скрапленого газу.

Один з інсайдерів вважає, що це "означатиме, що адміністрація Трампа запихає російський газ європейцям у горло". Він також нагадав про ті зусилля, яких Європа доклала в останні три роки, аби злізти з російської газової голки.

І хоча у східному фланзі Європи твердо вирішили ніколи не повертатися в обійми "Газпрому", по-іншому на ситуацію можуть дивитися в Західній Європі, що загрожує певним розколом на континенті.

Автори публікації резюмують, що дехто побоюється, що схильність Трампа до видовищ та гіпербол підштовхне його до мирної угоди з Росією, яка послабить Україну та підірве експорт США.

Зазначимо, що Трамп рішуче налаштований завершити війну в Україні. Постпред США в ООН Джон Келлі заявив, що американський лідер чітко дав зрозуміти, що хоче укласти угоду про припинення війни Росії в Україні до 8 серпня. Він також зазначив, що Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.