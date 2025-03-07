Трамп розглядає можливість перекидання американських військ із країн Європи до Угорщини, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення 35 000 американських військових з Німеччини. Американський лідер може відправити їх до Східної Європи, зокрема Угорщини.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Куди Трамп може перекинути американські війська

За інформацією видання, Дональд Трамп розглядає можливість виведення 35 тисяч американських військовослужбовців з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією. Зазначається, що цей крок може ще більше загострити відносини між США та Європою.

Зверніть увагу! Під час позачергового саміту в Брюсселі лідери 26 із 27 країн Євросоюзу погодили декларацію на підтримку України. У документі йдеться про можливість розміщення миротворчих сил в Україні в межах механізму "Спільної політики безпеки та оборони" (CSDP), що дає ЄС право брати участь у миротворчих місіях.



Єдиним, хто виступив проти цього рішення, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Джерела видання, які близькі до адміністрації Трампа розповіли, що Трамп дедалі більше розчаровується, що Європа "штовхає до війни".

Наразі близько 160 тисяч американських військових перебувають за межами США, значна частина з яких розташована в Німеччині.

Трамп розлючений тим, що Європа, схоже, наполягає на війні,

– заявило джерело, близьке до Білого дому.

Речник з питань національної безпеки США Брайан Г'юз зазначив, що наразі немає конкретних планів щодо передислокації військ. Водночас він підкреслив, що американські військові постійно аналізують можливість зміни дислокації своїх сил у різних регіонах світу, "щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам".