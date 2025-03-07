Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Куда Трамп может перебросить американские войска

По информации издания, Дональд Трамп рассматривает возможность вывода 35 тысяч американских военнослужащих из Германии в Венгрию, которая поддерживает тесные отношения с Россией. Отмечается, что этот шаг может еще больше обострить отношения между США и Европой.

Обратите внимание! Во время внеочередного саммита в Брюсселе лидеры 26 из 27 стран Евросоюза согласовали декларацию в поддержку Украины. В документе говорится о возможности размещения миротворческих сил в Украине в рамках механизма "Общей политики безопасности и обороны" (CSDP), что дает ЕС право участвовать в миротворческих миссиях.



Единственным, кто выступил против этого решения, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источники издания, которые близки к администрации Трампа рассказали, что Трамп все больше разочаровывается, что Европа "толкает к войне".

Сейчас около 160 тысяч американских военных находятся за пределами США, значительная часть из которых расположена в Германии.

Трамп разъярен тем, что Европа, похоже, настаивает на войне,

– заявил источник, близкий к Белому дому.

Представитель по вопросам национальной безопасности США Брайан Хьюз отметил, что пока нет конкретных планов по передислокации войск. В то же время он подчеркнул, что американские военные постоянно анализируют возможность изменения дислокации своих сил в различных регионах мира, "чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам нашим интересам".