Трамп розглядає можливість визнання Криму російським – ЗМІ

Доналд Трамп наполягає на перемовинах України та Росії вже тривалий час. Водночас він може розглядати можливість прийняття сторони Росії у деяких питаннях.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість того, щоб визнати окупований Крим російським в межах потенційної угоди про припинення війни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Semafor та на двох високопосадовців з цим питанням.

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Офіційного рішення ще немає

Джерела розповіли, що адміністрація Трампа розглядає різні варіанти завершення війни. Зокрема, один із них – визнання Криму російським. У США не виключають можливості звернення до ООН із закликом ухвалити відповідне рішення.

Трамп поки що не ухвалив офіційного рішення, а можливий крок щодо Криму є лише одним із варіантів, які розглядає його адміністрація в пошуках шляхів завершення війни,

– відзначили джерела.

Речник Ради національної безпеки США Браян Г’юз підкреслив, що адміністрація "не давала жодних зобов’язань і не обговорюватиме це питання через ЗМІ".

Він відзначив, що ще два тижні тому до переговорів про припинення вогню було ще дуже далеко, а зараз нібито вдалося наблизилися до угоди завдяки лідерству президента Трампа.

Реакція ЦПД

Керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що зараз для західних медіа неймовірний час, адже можна фантазувати про перемовини, аналізувати і видавати це за інсайди з посиланням на кілька анонімних джерел.

Плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями переговорного процесу, але ж завжди можна сказати, що "лежало на столі, просто не домовились",

– пояснив він.

За його словами, саме так і народжуються різні інсайди з назвами "територій" та інші "плани", які часто максимум можуть бути звичайними ідеями, одними з сотень, а інколи – вигадками.

Водночас президент Росії Володимир Путін намагається вплинути на Трампа, щоб отримати поступки від США під час переговорів щодо припинення війни в Україні.